Nog even over het Songfestival. Nee ho, niet meteen wegklikken. Want dit gaat helegaar niet over het Songfestival. Dit gaat over de krantenkop: Verbinding is ver te zoeken in Malmö: ‘Het is een politieke nachtmerrie’ in De Voikskrant. Best knap om zo'n kop bij zo'n Delacroix-esque foto te knallen. Voor de goede orde; dit zijn geen Joost-fans die eisen dat de cameravrouw van een flatgebouw gegooid moet worden. Nu ja, dat laatste misschien wel - in the end, maar het zijn géén Joost-fans. Het zijn eigenlijk Joots-haters, dát is de politieke nachtmerrie.

Citaatfragmentje VK. Lees maar... er staat wat er staat

Malmö staat bekend als een migrantenstad met een groot aantal moslims. Veel migranten komen hier het land binnen via de brug uit Denemarken, en besluiten te blijven. De helft van de 360 duizend inwoners is in het buitenland geboren of heeft buitenlandse ouders. In sommige wijken wonen vrijwel alleen mensen met een migratieachtergrond en is de islam de grootste godsdienst.

Morgen rond de klok van 10 verse asielinstroomcijfers. We hebben er zin an. Oant Moarn.