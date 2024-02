Vervelende zeg! De ambassade van Israël moet extra worden beveiligd. ""Er waren al extra maatregelen, maar woensdagavond is besloten tot deze extra en zichtbare maatregelen", aldus burgemeester Jan van Zanen. "Over de redenen daarvoor doen we nooit uitspraken."" Dat wordt dus speculeren. Is er extra dreiging van...?

A) De boeren

B) Boze voetbalsupporters

C) Dronken dispuutsleden

D) Drugsdealers

E) Sinterklaas-activisten

F) Anders, namelijk....