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LANDELIJKE STORING BIJ RIJKSWATERSTAAT. Problemen bij bruggen, sluizen en tunnnels

OEPS

Nou lekker dan. Er is een grote storing bij Rijkswaterstraat waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet meer automatisch bediend kunnen worden en de elektrische borden boven de weg het niet doen. De storing is ontstaan tijdens werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Rijkswaterstaat kunt u kennen van het geld voor onderhoud, dat op is. Gelukkig is het vandaag niet pleuris warm en komt er geen onweer aan, oh nee wacht.

Oh jee

Ai

Lekker timing ook wel

Even Apeldoorn bellen

Zal je net zien! Nou gelukkig zit Rijkswaterstaat nog op X

Tags: rijkswaterstaat, storing, oeps
@Ronaldo | 27-06-26 | 16:28 | 68 reacties

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