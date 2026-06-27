LANDELIJKE STORING BIJ RIJKSWATERSTAAT. Problemen bij bruggen, sluizen en tunnnels
OEPS
Nou lekker dan. Er is een grote storing bij Rijkswaterstraat waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet meer automatisch bediend kunnen worden en de elektrische borden boven de weg het niet doen. De storing is ontstaan tijdens werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Rijkswaterstaat kunt u kennen van het geld voor onderhoud, dat op is. Gelukkig is het vandaag niet pleuris warm en komt er geen onweer aan, oh nee wacht.
Oh jee
Ai
Lekker timing ook wel
Even Apeldoorn bellen
Zal je net zien! Nou gelukkig zit Rijkswaterstaat nog op X
Tags: rijkswaterstaat, storing, oeps
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Schots, scheef | 08-12-25 | 08:30 | 248 reacties
Wegen, bruggen, tunnels, sluizen, alles naar de gallemiezen, Nederland hangt met plakband aan elkaar
Foto: mogelijk het plakband in dit verhaal
@Pritt Stift | 29-01-25 | 10:30 | 334 reacties
Netbeheerder: Licht gaat uit in Nederland
steeds vaker stroomstoringen