Bij de doffe ellende in Meerstad vallen de puzzelstukjes langzaam maar zeker op de plek. Johan en Mathilda (53) zijn om het leven gebracht (althans, daar twijfelt niemand meer aan) door hun bloedeigen tienerdochter, die waarschijnlijk 13 maar mogelijk ook 14 of 15 jaar oud is - haar leeftijd is nog niet officieel bevestigd door de politie. In de buurtapp werd gesuggereerd dat het meisje zou zijn 'doorgedraaid'; in DVHN werd gesteld dat de ouders mogelijk dinsdag al om het leven zijn gebracht. "In een steegje bij het huis hing een penetrante geur." Discrepantie: tegen De Telegraaf en het AD zeggen mensen dat ze de man woensdagavond nog met de hond hebben zien wandelen. Die hond, Max genaamd, werd ook gestoken. Het arme beest kwam bloedend en in de war naar buiten.

Hedenochtend vertelt RTV Noord-verslaggever Goos de Boer bij WNL over de verhalen op straat. Het meisje zou 'lastig' en 'vreemd' zijn geweest. "Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze iets met dieren had, en dat ze altijd bezig was met dieren, maar ook wel in negatieve zin." Dat beeld komt ook naar voren in de krant: "'Het liefst wilde ze een dier zijn”, vertelt een moeder van wie de dochters bij de verdachte in de klas zaten op de basisschool. 'De kinderen komen nu ook met het verhaal dat ze haar kat zo erg had verwond dat die is doodgegaan'." In het AD wordt het omschreven als 'apart gedrag'. "Onlangs nog zag de vriendin van buurtgenoot Sander het meisje rond middernacht hard rennend over straat gaan. Ze keek strak voor zich uit en leek onbereikbaar. Ook is ze meermaals gezien terwijl ze in de struiken zat. Buurvrouw Heleen zag haar niet zo lang geleden op het dak van het schuurtje in de achtertuin klimmen, waar ze enige tijd bleef zitten. Ook zat ze regelmatig op de schutting." Zij omschrijft het meisje als 'bijzonder'. Op de school van het meisje is 'verslagen' gereageerd. Wat een ramp.

Update - Meisje stuurde beelden door naar klasgenoten. "Je zag haar ouders met z’n tweeën op de grond liggen, met de ogen open. Haar vader lag op de grond, haar moeder op bed. Er was bloed te zien en een mes." Volgens schoolgenoten is ze 15 jaar oud.

Update - "De gesproken schoolgenoten omschrijven het meisje als iemand die worstelt met haar identiteit. Volgens meerdere leerlingen wilde ze aangesproken worden met ’hij’. Later zou ze zich zijn gaan identificeren als hond. 'Ze droeg een staart, hondenoren en handschoenen', zegt een klasgenoot. 'En soms maakte ze ook blafgeluid'."