Mensen BOOS om ticketprijzen WK Voetbal 2026
kost een paar centen, maar dan heb je ook Memphis
Alles wordt duurder maar niet goedkoper. Zo ook een plekkie in het stadion tijdens het komende WK Voetbal (11 juni -19 juli) in VS / Canada / Mexico. De harikiri van Oranje tegen Japan is al 600 dollar, Koemans NationaalElf tegen de MALT-landers van Tunesië is dan weer een koopje. Maar echt prijzig wordt het in de volgende rondes. Kwartfinales voor dik 1400 dollar, halve finale bijna 3200 US dollars, en voor de finale heb je ook een bescheiden pipowagen aan het Como-meer voor een week in de zomer. Troost voor de Gewone Man met een Graafschap-sjaaltje en een klomp kaas op zijn hoofd: peut kost in de USA geen drol dus dat is dan weer win/win tijdens het tuffen tussen Vancouver en Mexico-Stad. On the road again. Goin' places that I've never been. We boeken!
Speelsteden 2026
Ondertussen in Engeland
Football Supporters' Association statement on World Cup prices:— The FSA (@WeAreTheFSA) December 12, 2025
The prices set for the 2026 World Cup are scandalous, a step too far for many supporters who passionately and loyally follow their national sides at home and abroad.
Everything we feared about the direction in… pic.twitter.com/1NBYA3oufk
