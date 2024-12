Saudi-Arabië mag het WK van 2034 organiseren. Bij de KNVB in Zeist lopen ze al maanden met een dikke doelpaal in de broek. De KNVB heeft immers schijt aan mensenrechten, voetbalhistorie of -cultuur, bij de KNVB denken ze alleen maar aan GELD en macht. De KNVB denkt A) aan geld als ze het Nederlandse profvoetbal verkrachten door voetbalsupporters op de meest achterlijke manieren het onmogelijk te maken een wedstrijd te bezoeken, met krankzinnige aanvangstijden, afreisbeperkingen, debiele buscombi's, parkeerrestricties, vakbeperkingen, alcoholverboden, overstapplekken en wat dies meer zij, met gemeenten die er net zo makkelijk aan meedoen, want als er iemand tegen de verkeerde kant van het hek pist schieten zij al in een existentiële kramp. 'Helaas u kunt de voetbalwedstrijd niet bezoeken op eigen vervoer want we hebben niet genoeg parkeerplekken' en iedereen accepteert deze regelrechte quatsch maar gewoon. De politie heeft ook geen flauw idee wat ze aanmoeten met voetbalsupporters en dus is de enige uitkomst: regressief optreden, zo veel mogelijk dingen verbieden en het voor de mensen zo ingewikkeld mogelijk maken naar een voetbalstadion te komen, want dan is er zo min mogelijk gezeik. Meer mensen naar een voetbalwedstrijd trekken is dan ook helemaal geen prioriteit voor de KNVB, de prioriteit is dat er genoeg mensen naar ESPN kijken, want dat levert GELD op. Als Teletekst het hoogste bod doet op de voetbalrechten zijn wedstrijden in de toekomst alleen nog maar te zien op Teletekst. Geld geld geld. Een voetbalcoach zet z'n reservespelers op de bank, de KNVB zet geld op de bank. Het is ook de enige reden dat die compleet achterlijke Jong-ploegen mee mogen doen in de profcompetitie, want er kijken lekker veel mensen naar Jong Ajax en dat betekent GELD voor de KNVB. Dat er zestien man en een verdwaalde ui als koeien in een kooi op maandagavond op een sfeer- en troosteloos bijzetveldje in Wormer staan te vernikkelen maakt ze bij de KNVB echt geen ene reet uit, want die wedstrijd levert GELD op.

Én de KNVB denkt B) aan geld als ze voor een internationaal voetbaltoernooi een kruisje moeten zetten in dat vakje waar Gianni Infantino, de Assad van de FIFA, naar wijst. Immers, over de schouder van Infantino kijkt Mohammed bin Salman mee, Mohammed bin Salman heeft een zak geld en de KNVB wil dolgraag in de zak van Sinterklaas. De FIFA, een politieke organisatie met maffiose trekjes en voetbal als dekmantel, heeft alles uit de kast gehaald om het toernooi maar plaats te laten vinden in Saudi-Arabië. De nationale bonden zijn te schijterig, niet machtig genoeg, niet invloedrijk genoeg én niet van zins er iets aan te doen aan deze sjoemelshow, want het levert geld op. Dat er wat arbeidsmigranten uit de nok van het stadion vallen, dat er wat homo's van het dak worden gekukeld, vrouwen achter het aanrecht worden gesmeten en iedereen die maar een verkeerde mening heeft in een vat zuur wordt gejoekeld is bijvangst. De groteske geilheid naar geld kopen ze bij de KNVB af met projectjes over diversiteit, lief doen voor de scheidsrechter, duurzaamheid, 'Iedereen is welkom' en dat oeverloze getrut met regenboogbandjes. Maar u weet inmiddels: als het om geld gaat is zo'n regenboogbandje plots niet zo belangrijk meer.

Over de uitverkiezing van Saudi-Arabië en de kritiek daarop zei voormalig bondsvoorzitter Just Spee: "Je kunt wel hard nee roepen, maar wat dan? Nu zit je aan tafel, en blijf je invloed uitoefenen." En KNVB-bobo Gijs de Jong: "Natuurlijk zijn wij kritisch, maar dat zijn zij ook op ons, over onze alcoholconsumptie bijvoorbeeld." Zo rolt de bal dus. Geld, en een beetje macht. Maar u gaat het straks wel weer horen vanuit Zeist, het gratuite indekken: oeh ja poeh hee we hebben wel wat op- en aanmerkingen bij de uitverkiezing van Saudi-Arabië hoor. Nou nee, want dan smijt een of andere olieboer wat Aramco-riyals over de schutting van de campus, dan mogen ze bij de KNVB een veertiende maand schrijven (hun favoriete nummer) en dan vinden ze het allemaal wel weer BEST. Gelukkig is Saudi-Arabië wel een traditioneel voetballand met een prachtige sporthistorie, O NEE OOK NIET.

Update - Voor wie zin heeft: het FIFA-congres is HIER te volgen

Update - Officieel! Saudi-Arabië krijgt het WK. In Zeist gooien ze symbolisch wat ballen van het dak