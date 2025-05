Ja kijk weet je echt alles werd duurder. Tussen 2019 en 2023 stegen boodschappen met 18%, kinderopvang met 60% (!), gemeentelijke belastingen en energie met 12%, en kleding en inboedel met 15,4%. Woonlasten daarentegen bleven relatief stabiel en stegen 'maar' 3,5%. En toch ging het GOED met 's lands middeninkomens - vier van de vijf Nederlandse huishoudens die jaarlijks tussen de 21.000 tot 70.000 euro verdienen. Het CPB schrijft:

"De vaste en noodzakelijke lasten zijn gestegen, maar de inkomens zijn harder gestegen. Daardoor daalde de gemiddelde lastenquote van 50% naar 46%. De lastenquote laat zien hoeveel inkomen huishoudens na aftrek van hun lasten overhouden. Huishoudens geven dus een kleiner deel van hun inkomen uit aan lasten. In 2019 gaf een gemiddeld huishouden met een middeninkomen 21 dzd euro uit aan vaste en noodzakelijke lasten. In 2023 was dit 23 dzd euro. De helft van deze stijging komt door hogere energie- en huishoudelijke lasten. Het besteedbaar inkomen over dezelfde periode is met 10 dzd euro gestegen naar gemiddelde 55 dzd euro, onder meer door hogere lonen."

Echter, de ene is de ander niet, en vooral huurders in de private sector trekken aan het korte eind: "Huiseigenaren besteden gemiddeld 42% van hun inkomen aan lasten. Huurders, zowel in de private als sociale sector, geven hieraan bijna 57% uit. Dit verschil komt deels doordat huiseigenaren gemiddeld meer verdienen. Huurders in een private woning hebben vergelijkbare lasten als huiseigenaren, maar een lager inkomen. Huishoudens in een sociale huurwoning hebben lagere lasten, maar ook lagere inkomens dan huiseigenaren."

Maar toch, gemiddeld genomen en onderaan de streep: alles duurder, maar het leven goedkoper. Maar werd het ook beter?