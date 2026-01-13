achtergrond

Noord-Brabant gaat katten redden van de Chinees

Provincie <3 poesjes

Weet u wie het zwaar hebben? Katten. Hier niet, hier kunnen ze de hele dag een beetje zichzelf likken en vogels uitmoorden. Maar wel: In China. Daar kunnen poezenbeesten, als ze niet als nepbiefstuk in de illegale kattenvleeshandel eindigen, ten prooi vallen aan grote netwerken dierenmartelaars. Door heel China zijn beulen actief die katten levend in de magnetron stoppen, vermalen met een blender, ledematen afhakken of anderzijds extreem pijnigen en vervolgens heel rijk worden met de videobeelden. Over de hele wereld is namelijk vraag naar kattenmartelfilmpjes en in China bestaan geen wetten die de poes hiertegen beschermen. Daar gaat dus NU verandering in komen dankzij een onverwachte held in dit verhaal: DE BRABANDERS. De provincie Noord-Brabant onderhoudt namelijk banden met een ZUSTERREGIO in China, het oostelijk gelegen Jiangsu. Na aandringen van partij Brabant Lokaal en poezenclub 'Feline Guardians Nederland' gaat Noord-Brabant (2,6 miljoen inwoners) nu IN GESPREK met Jiangsu (73,8 miljoen inwoners) over de kattenmartelnetwerken en het gebrek aan wetten tegen dierenleed. Pak ze! We kunnen niet wachten tot de Brabanders erachter komen wat er in China allemaal met Oeigoeren gebeurt.

Tags: china , katten, brabant
@Zorro | 13-01-26 | 19:33 | 122 reacties

