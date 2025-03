Laten we er geen doekjes om winden: de huispoes is een schijtbeest. Schijt de halve buurt onder, ligt de halve dag te maffen, loopt verder alleen maar in de weg, vreet alle buitenvogels op, heeft een schurfthekel aan z'n eigen baas en als je een keer tegen de buurvrouw zegt dat die door met Whiskas® gedrogeerde eikel je halve voortuin volschijt krijg je een grote waffel terug en ben je een 'poezenhater'. Nee MONIQUE, maar jouw oranje schijtmachine gebruikt onze tuin als toilet, hij jaagt de vogels weg en WE WILLEN 'M NIET. En dan poep je als wraak één keer in háár tuin, staat het op de deurbel en mag je het gaan uitleggen aan de politie. Krom! ENFIN, in tegenstelling tot de huiskat, een schijtbeest, is er nu de wilde kat. Ze zijn er met tientallen en de wilde kat is regelrecht fantastisch. "Bijna niemand die hem ziet en geen mens die zich aan hem stoort." Wat een fijne immigrant. Dat lukt bij de huiskat dus niet: IEDEREEN stoort zich aan de huiskat, behalve de eigenaar zelf, omdat Poekie tijdens het kijken van SBS6 zo lekker kan knuffelen. Hup wilde katten, huiskatten verboden wanneer.