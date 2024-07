Met verslagenheid en een krab op zijn ziel heeft Hans Nijenhuis kennis genomen van het overlijden van de poes van Geert Wilders. Pluisje was niet zomaar een poes, ze was gewaardeerd lid in de orde van beroemde poezen en katten, samen met onder andere Azraël van de smurfen, Tom (van Jerry), Garfield, Schratchy uit The Simpsons, Buurpoes uit Woezel & Pip, Heathcliff, Felix de Kat, Dikkie Dik, Si en Am van Lady & de Vagebond, straatkat Ramses uit de Jordaan, Fritz, Figaro, Hello Kitty, dat dikke rooie beest uit Jan Jans & de kinderen, Siepie, Tom Poes, Toulouse & Berlioz, Minoes, Mouschi die met Anne Frank in het Achterhuis woonde, Grumpy Cat, Sylvester uit Looney Tunes, Chesire, Hobbes & al die fenomenale Kittlers die op Adolf Hitler lijken. Het verdriet van het overlijden van haar maatje Snoetje (2021) is Pluisje uiteindelijk teveel geworden. Bernadette de Wit leidt de afscheidsdienst, Tjerk Langman heeft taart & co cake meegenomen en er wordt voorgelezen door Dion Graus: Kafka op het strand van Murakami, over Nakata die op zoek gaat naar zijn verdwenen kat. Caroline van der Plas (voorste rij) haalt een witte roos uit haar bh. Ter nagedachtenis aan Pluisje draaien we hier in het GSHQ StamCafé een aantal nummers die voor ons en alle poezen en katten ter wereld heel veel betekenis hebben. Jullie ook allemaal van harte gecondoleerd & snor zacht Plizzel.