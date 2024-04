Hee dat is leuk. In de New Yorker schrijft een of andere gozer iets over dat iedereen zijn kat binnen moet houden omdat anders de vogeltjes doodgaan, en een paar maanden later schrijven ze in de Groene Amsterdammer dat iedereen zijn kat binnen moet houden omdat anders de vogeltjes doodgaan, met een beetje ironische reflectie. Wij van de Wetenschapsredactie van GeenStijl (0,0000006 fte, red.) zijn er dan weer om u erop te wijzen dat deze discussie al een tijdje loopt in het wereldje, en dat iedereen die de gedachte 'we moeten stoppen met katten vanwege de biodiversiteit' serieus neemt, in een asiel thuishoort. "Ik kijk naar mijn kat, hoe hij na zijn nachtelijke avonturen nu vredig ligt te ronken op bed, zijn zwart-witte snoet verborgen onder zijn pootjes, en bedenk dat het eigenlijk belachelijk is hoeveel je van zo’n beest kunt houden. Het is jouw schuld niet, mompel ik." Maat hou gewoon je bek.