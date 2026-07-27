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Pandjesprins Bernhard: 'Alles is weg'

Verkocht, maar wel wég

prins bernhard

Alles is weg bij voormalig pandjesprins Bernhard. De belangen in het Circuit Zandvoort, een pandje hier, belangen in IT-bedrijf Levi9, een pandje daar, belangen in het Media Park Hilversum, een pandje zus, zijn financiële portefuille, een pandje zo, zijn vastgoedimperium, zijn pandjes, zijn investeringen, dít is weg, dát is er ook niet meer, zijn decorum (was al weg), de citruspers, zijn sleutels, de gastendoekjes, servetten weg weg weg weg weg, dekbedden die Willem-Alexander en Máxima ook nog hadden: ALLES IS WEG. Goed, hij krijgt er een paar zakken met troostmiljoenen voor terug, maar wat heb je daar nou aan als alles van waarde weerloos én weg is? Zelfs zijn naam moest hij al delen met een omstreden figuur, daardoor is hij zichzelf maar pandjesprins gaan noemen. Maar wat is nu een pandjesprins zonder pandjes? En wat is een prins waarbij ALLES WEG IS?

Tags: prins bernhard, alles is weg, pandjesprins, belangen
@Dorbeck | 27-07-26 | 13:00 | 24 reacties

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