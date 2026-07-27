Pandjesprins Bernhard: 'Alles is weg'
Verkocht, maar wel wég
Alles is weg bij voormalig pandjesprins Bernhard. De belangen in het Circuit Zandvoort, een pandje hier, belangen in IT-bedrijf Levi9, een pandje daar, belangen in het Media Park Hilversum, een pandje zus, zijn financiële portefuille, een pandje zo, zijn vastgoedimperium, zijn pandjes, zijn investeringen, dít is weg, dát is er ook niet meer, zijn decorum (was al weg), de citruspers, zijn sleutels, de gastendoekjes, servetten weg weg weg weg weg, dekbedden die Willem-Alexander en Máxima ook nog hadden: ALLES IS WEG. Goed, hij krijgt er een paar zakken met troostmiljoenen voor terug, maar wat heb je daar nou aan als alles van waarde weerloos én weg is? Zelfs zijn naam moest hij al delen met een omstreden figuur, daardoor is hij zichzelf maar pandjesprins gaan noemen. Maar wat is nu een pandjesprins zonder pandjes? En wat is een prins waarbij ALLES WEG IS?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Prins Bernhard gecanceld door Prins Bernhard Cultuurfonds
Misschien kan Prins Bernhard jr. voortaan ook verder als Prins junior
Prins Bernhard loog, was wel lid van NSDAP, nu moeten we z'n standbeelden neerhalen
En alle clubs opheffen, want nrc draait 'm om in zijn graf
Wat een pech! Een BVD-dossier over het oorlogsverleden van Prins Bernhard is weg!
Zeker uit het vliegtuig van Julio Poch gegooid
Heel Holland boos op Lul Bernhard
Het is ook wel een droppie
Prins Bernhardschool cancelt eigen naam
(Niet die met die bril, ja hij had ook een bril, maar toch)
Circuit Zandvoort staat nog niet op poleposition
Het bericht die je wist dat zou komen
Goh. """"Middenhuur"""" is onbetaalbaar
'Middenhuur' vanaf 1045 euro, in grote steden 1156 euro.
'Starters de dupe' (cc prins Bernhard)
'Starters de dupe van pandjesbazen', aldus RTL.