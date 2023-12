Mannen liggen onder vuur! Uw mannelijkheid staat onder druk in deze feminiene maatschappij. Dat zeggen wij niet, maar dat stellen jongeren (18-35) in een onderzoek van een clubje dat het liefst alle vrouwen weer achter het aanrecht duwt. "Ongeveer de helft van de mannen in deze leeftijd is zelfs van mening dat de maatschappij de laatste jaren vervrouwelijkt is, waardoor mannen zichzelf niet meer kunnen zijn." Dan denkt u misschien dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer een vuurtje mogen stoken (slecht voor het klimaat), vlees eten (slecht voor het klimaat), zuipen (alcohol is het nieuwe roken) of roken (roken is het oude roken), maar gevraagd naar wat hun mannelijkheid definieert komen de ondervraagden uit bij onderwerpen als 'een gezin onderhouden' en 'fysiek sterk zijn'. Echt, wat houdt je tegen? Ga naar de sportschool, maak carrière: niemand stopt je. Leuk dat je 'technisch vaardig zijn' een belangrijk kenmerk van 'een echte man' vindt, maar het is niet de schuld van de maatschappij dat je zelf nog geen lamp kan vervangen. Leer dan je auto repareren in plaats van je tijd te verdoen met het volhuilen van een EO-enquête. Wat een stelletje zeikwijven zijn die moderne mannen.