Luie programmering, dat is: gewoon shit programmeren want het maakt toch niet uit of er iemand naar kijkt, het geld stroomt toch wel binnen. Voorbeeld. Er kwam eens: een talkshow op de NPO. Uniek. De talkshow heette, in tegenstelling tot die 1.000 andere talkshows op de NPO, DIT IS NEDERLAND. En die talkshow was toch een geweldige talkshow! Met allemaal gasten aan een tafel en dan konden mensen thuis ook lekker interactief meedoen. Wauw. Hoe komt zo'n talkshow op de buis? Ongeveer zo.

Bij de NPO vergaderen ze HEEL LANG en HEEL VEEL en dan schuiven er allemaal middlemanagers met bewijsdrang aan, ze hebben namen als Jan-Maarten, Maurits en Willem-Jelle. Hoe dat dan ongeveer gaat: Jan-Maarten, Maurits en Willem-Jelle hebben een idee. EEN TALKSHOW. Ze rijden naar huis in hun EO-Kia Niro en dan zeggen ze tijdens het avondeten tegen hun vriendin Benthe: "Hmm hmm spanning op het werk. Ik heb samen met Maurits en WJ een format bedacht. Een talkshow. Zou het kunnen werken?" En dan zegt Benthe: "Tuurlijk Jan-Maarten! Pitch het gewoon!" Nou dus Jan-Maarten en z'n maten pitchen. Twintig vergaderingen, allemaal mensen die zich erover buigen, allerlei tussenraden en onderraden en middenraden en mensen die er van alles over vinden en over denken. Salesmanagers, zendermanagers, de hele mikmak. Dan gaat het via manager Cultuur, via manager Content, naar manager Video, naar de Divibokaal manager (manager Kleurtjes noemen ze die) en dan hup door naar de contentmanager NPO2 (deze) en dan naar de genremanager talkshow en dan gaat het nog langs alle lagen directie: directeur strategie, directeur video en tot slot de Grote Baas en dán krijgen ze een keer groen licht voor de talkshow Dit is Nederland EN ER IS DUS HELEMAAL NIEMAND IN AL DIE SCHAKELS VAN DAT PROCES DIE HEEFT GEZEGD: HALLO MENSEN MISSCHIEN IS DIT HELEMAAL GEEN GOED IDEE WAT WE HIER AAN HET DOEN ZIJN. Die talkshow had 48.000 kijkers WIE HAD DAT NOU VERWACHT, NOU PRECIES IEDEREEN. Kansloos. En nu gaat de starttijd naar 16.05 uur in plaats van 17.30 uur want de boel is aan het floppen, en we hebben nieuws voor al die lui die zich gebogen hebben over de nieuwe aanvangstijd: kans-loos. Kansloos.