Nog een paar nachtjes slapen en het is zover. Eva Jinek, de Hillary Clinton van de Nederlandse televisie, keert TERUG bij de NPO. Vandaag kwam Eva vast met een filmpje waarin we een eerste glimp van deze nu al iconische talkshow kunnen opvangen, en het belooft mega vernieuwend te worden. Zo is er: EEN TAFEL. De vorm van de tafel is volgens het filmpje door Eva zelf getekend met een stift. Het wordt dan ook niet zomaar een tafel. Het is een tafel met een gloryhole ROND GAT erin. Daar zit dan straks Eva in. De vorm van de tafel is volgens het filmpje belangrijk, want die vorm staat gelijk aan veel andere dingen in de samenleving. Een ventilatierooster bijvoorbeeld. Een trampoline. Een avocadopit. Een achtbaan. Een bunker op een golfbaan. Een cementmolen. Een kudde schapen. Een tennisbal. Een uitgeklapte paraplu. Een gebakken ei. Twee haringen. Een verfpallet. Een viool (??).

Onder het filmpje reageert Splinter Chabot dat hij er zin in heeft. Wij kunnen ons hier alleen maar bij aansluiten. Dit belooft historische televisie te worden. Eva, red ons!