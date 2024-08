EINDELIJK eindelijk eindelijk gaan ze na een talkshowloze zomer weer doen waar ze in Hilversum zo goed in zijn als ze het verder ook niet meer weten: een TALKSHOW! Een van de pijlers van de Heilige Drie-eenheid van de Nederlandse televisie, naast 2) een schijtlollige quiz waarin Jeroen van Koningsbrugge en Rob Kemps de ruimte krijgen OM HEEL HARD TE SCHREEUWEN, en 3) het op reis sturen van BN'ers naar een of ander kutland.

Maar wat voor een talkshow! Een langverwachte talkshow, een van de Grote Twee, naast die talkshow van Eva Jinek (volgende week). We kunnen nu al niet GENOEG krijgen van deze talkshow. Niet gepresenteerd door Khalid Kasem die verdacht wordt van heel veel dingen (dossier) maar nooit verdacht zal worden van goed kunnen presenteren, maar gepresenteerd door de absolute koning van de talkshow: Jeroen Pauw. Onze God, koning van Hilversum, koning van de NPO, koning van de Bodycount. En wie heeft zich naast Jeroen Pauw weer naar binnen gebluft? Sophie Hilbrand! Het journalistieke orakel Sophie Hilbrand! Wat een terechte aanstelling voor een hét talent van haar generatie. Vanavond bij de eerste aflevering van dit unieke en gedurfde format (een talkshow) meteen allerlei extreem interessante figuren te gast, zoals Thomas Erdbrink die nog NOOIT eerder in een talkshow heeft gezeten, een minister, een basketballer van vorige maand en wat knakkers van de politie. Wij gaan kijken en morgen op dit kanaal: DE RECENSIE!