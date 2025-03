Ja mensen dit is dus precies wat Poetin in de kaart speelt hè. Net als Nederland Weerbaarheidsland nodig heeft dat u WAKKER bent voor het dreigende gevaar aan de Oostgrens pardoes in slaap vallen als op Nationale Rampenzender NPO1 Koen Petersen, vriend van NAVO-chef Rutte, tijdens de Extraspeciaal Ingelaste Talkshowavond Speciaal Voor Alle Mensen Die Niet Zonder Een Talkshow Kunnen met Jeroen Pauw en Victoria dinges het woord voert. Dat kan dus niet! Straks gaan mensen nog denken dat er alleen maar publiek in de 'bar' van Bar Laat zit voor de 20 euro vergoeding gratis drank.

