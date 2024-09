Noodtoestand in Ter Apel met opnieuw een hele club jonge asielzoekers die zich identificeren als man (de vrouwen waren helaas verhinderd) in het gras voor de poort van discotheek Nederland. Allemaal de schuld van de nieuwe portier, ene Faber, die de mensen niet meer binnen laat. Maar ja. COA was al een teringzooi, is een teringzooi en blijft ook nog wel even een teringzooi. De gemeente Westerwolde is zelf maar gaan rondbellen (!) en kon de mensjes onderbrengen in een sporthal in Valthermond. Gelukkig hebben we wel genoeg huizen om deze asielzoekers straks in op te vangen. Oh nee, ook niet.

UPDATE 9:15 - Faber vraagt ('informeert') Europese Commissie officieel om een uitzondering op het huidige asielbeleid. "Ik heb zojuist de @EU_commission geïnformeerd dat ik voor Nederland een migratie opt-out binnen Europa wil. Wij moeten weer gaan over ons eigen asielbeleid!"

UPDATE 9:34 - Geert jubelt: "Faber schrijft geschiedenis en informeert de Europese Commissie over de Nederlandse wens om te komen tot een opt-out voor migratie!"