Zometeen straks INTUNEN op Staatsomroep 1, alwaar de vanuit Coral Estate Curaçao ingevlogen Talkshowhost des Vaderlands e i n d e l i j k gaat uitleggen hoe het nu verder moet met de Toestand in De Wereld. Situatie is dusdanig urgent dat alleen Jeroen Pauw ons kan vertellen dat er voorshands nog geen enkele reden is om werkelijk ongerust te zijn en dat uw atoombestendige schuilkelder niet doorgaat wegens stikstof en staaltekorten. Mooi op tijd ook, NPO! En wat een AAA++ TOPGASTEN! De ene helft van Nederland (onder rivieren) staat in de kroeg bier te hijsen, de andere helft (boven rivieren) ligt al te bed omdat de wekker morgenvroeg gaat. PS: Excuus voor de afbeelding. GROK kende Jeroen Pauw niet, Zelensky/Rio de Janeiro wel. Oant moarn!