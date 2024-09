Weten jullie waar we nou ECHT enorm veel zin in hebben? De Zwarte Pi... wolvendiscussie! Daar hoor je namelijk helemaal NIKS van. Je hoort echt helemaal nooit dat wij mensen die wolven in de weg zitten. Dat wij van die gedomesticeerde lullo's achter prikkeldraad hebben gejoekeld en dat er dan een of ander wild beest z'n tandjes komt vijlen. Dat hoor je NOOIT! Nu heeft zo'n wolf weer een pony uit het leven gehaald. En het is ook helemaal NOOIT een discussie over of de wolf wel of niet welkom moet zijn in Nederland. Moeten we ze nou doodschieten, die wolven, of gewoon lekker laten leven? Goh nou, we hebben echt enorm zin in dat oeverloze geklets over die wolf. Roept u maar weer: wolf JA, of wolf NEE?

UPDATE - Nou vrienden, ook de wolf is in het complothoekje getrokken. Bert van Roekel (van de SGP Ede trouwens) zou alles in scene hebben gezet en Photoshop gebruikt hebben om een nepwolf op de foto te plakken. Als tegenreactie heeft Bert van Roekel de aangesmikkelde pony online gekwakt en dat moeten jullie nu ook zien (na de klik). Zin in goulash