Het gaat ontzettend goed met de wolf in Nederland. Omdat je wolven niet mag afschieten, omdat je niet zo moet zeuren als een wolf zijn tanden zet in een kind omdat je tanden in een kind zetten iets heel anders is dan bijten en omdat 18 miljoen mensen ook wel heel erg veel mensen is, gaat het ontzettend goed met de wolf in Nederland. "In de eerste zes maanden van 2024 zijn 360 aanvallen op dieren geregistreerd, tegen 399 in heel vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12." In 2030 zijn we nog maar 17 miljoen mensen omdat wolven er dan 100 hebben opgegeten en de andere 999.900 van angst naar een normaal land zoals Noord-Korea zijn verhuisd. Maar we hebben tenminste goed gezorgd voor de natuur!