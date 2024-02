Landgenoten, en die in het Bijzonder Provinciaal Landschap van Noord-Holland in het bijzonder. U bent gewaarschuwd. Het gaat spoken donderdagavond. Meerdere meteo-diensten alsook het KNMI melden een uitzonderlijk zware februaristorm voor morgenavond 22 februari. Zelfs het omstreden categorisch misperende weerprimeur, dus maakt dan de borst maar nat. Vooralsnog is het CODE GEEL, maar als we bovenstaand kaartje mogen geloven wordt het eerder CODE GRIJS tot CODE ZWART. Gelukkig staan de Noordzee-strandpaviljoens nog in de winteropslag. OH NEE WACHT. Monsterstorm wordt voorafgegaan door pittige regenbuien in het westen des lands en de daarmee gepaard gaande monsterfiles. Sterkte & blijf WEG van bomen.