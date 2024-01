De doodrijdende debiel Tom de Graauw die pochend en filmend met 250 km/h over de snelweg vloog om vervolgens een complete familie dood te jagen gaat in hoger beroep. Tom ('Thomas') kreeg tien jaar cel omdat de rechter natuurlijk ook wel zag dat de samenleving beschermd moet worden tegen die gestoorde gek, en dat 4 doden (van 46, 46, 13 en 10) wel genoeg is. "De straf was een enorme dreun voor hem. Dat kost tijd om te verwerken. De straf was fors boven de eis", aldus advocaat Pieter van de Kerkhof. Nou PIET, zo gaat dat soms in Nederland: jij rijdt als een dronken gek een boel mensen dood, jij krijgt een flinke straf. Volgens de advocaat 'kijkt de rechtbank te veel naar zijn rijgedrag in het verleden', want vorige keer bleek: "Ook wordt de telefoon van de verdachte nog onderzocht. Daar zijn wel al 23 filmpjes op gevonden, verspreid over twee jaar, waarop volgens de officier van justitie dertien ernstige verkeersovertredingen te zien zijn." Tsja. Kansloze zak.