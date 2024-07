Oui oui non non si ja da, het is weer gele platen tellen op de internationale snelwegen. Heel Holland staat in de file en niet eens bij ons. ANWB Europadienst is er maar druk mee: dikke file bij Bordeaux, 2 uur bij Lyon, 2 uur bij de Gotthardtunnel richting Italië, +70 bij Keulen, +45 bij München, +60 bij Montélimar, enz. enz. enz. Wat Kan Ik Doen In De File En 10 Andere Bezigheden Als Ik Moet Wachten is vast ook wel ergens te vinden bij het AD. Flesje water mee, raampie omlaag, zwaaien naar de buurvrouw & succes ermee, lekkere joekels!