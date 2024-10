Jullie dachten: DEZE RUBRIEK IS WEG. Nou mooi niet, dossier hier, zelf krankzinnige onderschriften verzinnen, ANP Foto bedankt voor alles

"Yo piklijger, mag ik een chocomel van je?", vraagt Jeroen-Rowan (links) aan Michiel-Corwin (rechts). "NOEM JIJ MIJ NOU PIKLIJGER?", reageert Michiel-Corwin. "Ja dat is een lijger met een heel dikke pik!" Nou en zo gaat het dus al een halfuur tussen deze twee dikke vrienden, helemaal vanuit Doetinchem-Hamburgerbroek afgereisd naar Amsterdam voor het pillenfeest van het jaar. Jeroen-Rowan is bandenpomper slechtweerbanden bij de Vredestein-fabriek in Enschede. Hij wilde eigenlijk blogger worden, maar dat was geen succes.

Kijk nou wat een gezellige vriendinnengroep. We gaan ze af: Dagpauwoog, Citroenvlinder, Boomblauwtje, Koolwitje en Aasgarnaal. Grappig genoeg zijn alle meiden vernoemd naar een vlinder, behalve Aasgarnaal. Zij is vernoemd naar een Aasgarnaal - een of andere gare kreeft. Was laatst nog wel een gedoe. Kwam ze met haar vriend Timon op een bruiloft met tafelschikking, en dan is het alweer lachen natuurlijk. "Kijk en daar zit Aasgarnaal!" Enfin, vanwege haar voorliefde voor anale seks werd ze vroeger op de middelbare school al 'Aarsgarnaal' genoemd, dat was crazy.

En wie hebben we daar? Patricia lekker aan de dans met haar vriendinnetje Gertjantinamulder. Of moeten we zeggen: dr. Gertjantinamulder, want ze is promovendus op het onderwerp globalisme. Haar vader en haar moeder hebben Gertjantinamulder vernoemd naar een van de belangrijkste omroepbazen van de voorbije honderd jaar, al weten we even niet meer wie.

Marijke van Swieten (23, links) behaalde twee jaar geleden haar rijbewijs C en dat was de gelukkigste dag in haar leven. Sindsdien werkt ze op de grote wagen, te weten als chauffeur betonmixer. Het leven van Marijke staat immers al jaren in teken van betonmortel. Ze denkt, slaapt en eet betonmortel. Haar job is extreem veelzijdig en ze geniet ervan haar stuurmanskunsten te laten zien aan de lui op de bouwplaats. Heel soms neemt ze een paar van die bouwvakkers (Wim, Maikel, Dennis) mee naar de schaftkeet en dan gaat de deur op slot. ENFIN, vandaag dus ADE, lekker afdansen.