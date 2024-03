Het zijn vreselijke tijden voor liefhebbers van natuurfilms met mensen in de hoofdrol. Filmactrice Sophia Leone (26) is overleden: "On behalf of her Mother & Family, It is with a heavy heart that I have to Share the news of our beloved Sophia’s Passing. The Sudden loss of Sophia has left her family and Friends devastated and in Shock." Sophia werd dood aangetroffen in haar appartement, mogelijk was er sprake van 'a home invasion homicide'. Sophia hield heel erg van dieren, meer specifiek van haar drie huisdieren, en toevallig weten we dat ze ook hield van eenogige slang. Er is een donatiepagina opgezet om het afscheid te kunnen bekostigen. Sjonge jonge wat een keiharde tijden. Jesse Jane ons ontnomen, Lisa Ann opgepakt, Emily Willis kritiek in het ziekenhuis, Kagney Lynn Karter dood, nu dit weer. We voelen ons goor!