Nieuw speciaal militair onderdeel "Joint Force Command" vandaag OPERATIONEEL
Beter bekend als: The JFC-Team
Demissionair minister Brekelmans, bekend van iets heel belangrijks dat hij steeds maar niet mag zeggen, en commandant der strijdkrachten Eichelsheim openen vandaag het Joint Force Command als nieuw legeronderdeel dat Nederland acht dagen per week superveilig moet houden. En u weet: dat is hard nodig nu De Russen al zo'n beetje bij Keulen staan en het gemunt hebben op onze charismatische Duitsin schuine streep EU-leider Ursula. Om 15.00 uur zal
The Death Star dit JFC-Team operationeel zijn. Met bekend sigarenroker Hannibal direct onder Eichelsheims bevel, bekend gezicht Face als bekend gezicht van de groep, Bekende Agressieveling B.A. als spierbundel die vaak bij de kapper te vinden is en een of andere Murdock als gecertificeerd doch bekend idioot is Nederland straks weer een stukje veiliger. Het fysieke hoofdkwartier moet echter nog worden gebouwd en waar dat komt te staan is nog GEHEIM. Maar als u een probleem heeft, als niemand anders kan helpen en als u ze kan vinden, dan kunt u wellicht inhuren: The JFC-team.
PS Nu maar hopen dat deze 'cracked commando unit' in 1972 niet naar de gevangenis wordt gestuurd door een militair hof voor een misdaad die ze niet hebben begaan.
Mogelijk hoofdkwartier
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Wat ze bij VDL NedCar voor defensie gaan maken
Staatsgeheim. Nu al uitgelekt
MinDef Brekelmans: "Kans dat Rusland Litouwen binnenvalt steeds groter, Nederlandse soldaten in eerste verdedigingslinie"
Deze kunstmatige systeempaniek wordt echt steeds vreemder
Defensie stapt over op "100% duurzame, in Nederland opgewekte elektriciteit"
Gijs Tuinmans eeneiige tweelingbroer Joost was dus ook commando hè. Vroeger zetten we zulke jongens op een houten schip richting 't Oosten, nu verduurzamen ze ministeries
Tinderhengsten Defensie geven TROEPENBEWEGINGEN prijs aan de VIJAND
Stel dat we überhaupt troepen hadden die ook nog eens langs een daadwerkelijke vijand patrouilleerden
Nederland heeft een COMMANDOCRISIS
IEDEREEN PANIEK! Dit jaar maar veertien (14) groene baretten
'Defensie onderzoekt herinvoeren actieve dienstplicht'
Voor het eerst in bijna 30 jaar.
Er gaan ook dingen goed bij @Defensie
Keurkorps houdt stand
"Defensie negeert al jaren waarschuwingen over zwaktes ict-infrastructuur"
Dit krijg je dus als je je Macbook altijd maar dichtklapt in plaats van af en toe uitzet