Nieuw speciaal militair onderdeel "Joint Force Command" vandaag OPERATIONEEL

Beter bekend als: The JFC-Team

Demissionair minister Brekelmans, bekend van iets heel belangrijks dat hij steeds maar niet mag zeggen, en commandant der strijdkrachten Eichelsheim openen vandaag het Joint Force Command als nieuw legeronderdeel dat Nederland acht dagen per week superveilig moet houden. En u weet: dat is hard nodig nu De Russen al zo'n beetje bij Keulen staan en het gemunt hebben op onze charismatische Duitsin schuine streep EU-leider Ursula. Om 15.00 uur zal The Death Star dit JFC-Team operationeel zijn. Met bekend sigarenroker Hannibal direct onder Eichelsheims bevel, bekend gezicht Face als bekend gezicht van de groep, Bekende Agressieveling B.A. als spierbundel die vaak bij de kapper te vinden is en een of andere Murdock als gecertificeerd doch bekend idioot is Nederland straks weer een stukje veiliger. Het fysieke hoofdkwartier moet echter nog worden gebouwd en waar dat komt te staan is nog GEHEIM. Maar als u een probleem heeft, als niemand anders kan helpen en als u ze kan vinden, dan kunt u wellicht inhuren: The JFC-team. 

PS Nu maar hopen dat deze 'cracked commando unit' in 1972 niet naar de gevangenis wordt gestuurd door een militair hof voor een misdaad die ze niet hebben begaan.

Mogelijk hoofdkwartier

Tags: joint force command, Brekelmans, Defensie, The A-Team
@Dorbeck | 04-09-25 | 09:59 | 114 reacties

