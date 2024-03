Voor de jonge lezers die geen idee hebben wie Komrij is, hier een vrolijk filmpje waarin de goede man zwetend in een zwart pak door de hel van Salou strompelt, een naam die waarschijnlijk wel heel veel bellen doet rinkelen bij de reaguurders.

En hier een vlijmscherpe Komrij over het verraad van zijn generatie, in de talkshow van Pauw en Witteman.

Enfin, uitgeverij Ezo Wolf kwam met een mooi pakket heruitgaven en nieuwe uitgaven van Gerrit’s werk en organiseerde de afgelopen week diverse happenings in Belgistan en in Nederland. Afgelopen zaterdag zou ik met Arie Pos, muzikant, zanger, radio- en televisiepresentator Marcel Vanthilt (hier bijna 40 jaar geleden bij MTV), en schrijver en dichter Tom Lanoye optreden in een hommage aan Gerrit in cultureel centrum De Studio in Antwerpen.

Tot mijn grote hilariteit hoorde ik dat Lanoye, die net de prestigieuze Prijs der Nederlandse Letteren had gewonnen, niet met mij, de Bataafse fascist - geafficheerd wilde worden. Ik mocht nog net in de zaal zitten bij de gratie van het Vlaamse icoon met zijn onuitputtelijke garderobe van bizarre, hevig vloekende clownsjasjes. De bitchfight - waar ik mij als gentleman van distantieer - gaat terug naar de tijd dat mijn boek Brussel Eurabia uitkwam. In het televisienieuws van Brussel verwees ik toen op mijn bekende ironische en milde toon naar een opmerking van beroepsnicht Lanoye, die kort daarvoor met zijn partner in elkaar was geslagen in de Belgische hoofdstad. De potenrammers - je verwacht het niet - waren Marokkanen. Lanoye vergoelijkte dit kattenkwaad van een roedel mohammedaanse bengels met de historische woorden dat de katholieke kerk oneindig veel slechter is dan de islam omdat het Vaticaan eeuwen lang pedofilie had toegestaan en zelfs gestimuleerd. Mijn aanval op Tommie de mohammedanenknuffelaar heeft hij mij nooit vergeven.

In een recent interview in De Morgen, het clubblad van Lanoye, grossiert Lanoye onvermoeibaar in politiek correcte zever - prediken voor de eigen parochie - en is de circle jerk van deugend Vlaanderen weer spetterend rond.

Een paar voorbeelden:

“We moeten ons echt beraden over wie we als moreel kompas willen accepteren. Elon Musk: really? Een cokehead die er per dag ook nog eens een wietplantage doorjaagt? Zijn roestvrije SUV-tanks roesten, de aandelen van ‘zijn’ Twitter crashen wél, zijn raketten ontploffen en hij leent zijn satellieten meer uit aan Poetin dan aan Zelensky.

“Een ander voordeel van een tweede leven in de zuidelijkste punt (Kaapstad, AvA) van een ander continent, is dat je in andere discussies belandt. Ik gruw van de vrijage van het ANC met Poetin, ook al zijn daar geopolitieke verklaringen voor, maar langs de andere kant vind ik het hartverwarmend hoe men hier met de mensen in Gaza meeleeft. Je krijgt een heel andere input. Ik ben trots op Zuid-Afrika dat het Israël als mogelijk genocidaire apartheidsstaat aanklaagt bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Brrrr. Gelukkig hoefde ik me dus niet met Jodocus Kwak te encanailleren op het podium van De Studio in Antwerpen, al droeg hij wel op geweldige wijze een van de mooiste gedichten van Gerrit voor, getiteld Liefde.

LIEFDE

Ze liggen op elkaar, schurft op eczeem.

Je hoort de schilfers knappen. Roos stuift op.

Hun schedels glimmen als een diadeem.

Ze liefkoost teder zijn gezwollen krop.

Zijn pink verdwijnt in een abces van bloed.

Ze kronkelt. Uit haar mond springt slijm. Een blaas

Ontploft. Zijn krop wordt blauwer. Hij vat moed.

Hij rolt haar op haar rug. Hij is de baas.

Dan gaan zijn sleetse lendenen tekeer.

Het is een machtig knarsen. Het gesop

Van kwijl in etter kent geen einde meer.

Zij kotst. Gods wonder in een notedop.

Verder schreef Roos Custers van Tzum een keurig verslag over de happening in De Studio en dat kunt u hier lezen.