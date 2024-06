Bovenstaand ziet u verschillende POV's van een verkenningseenheid van de IDF-Parachutistenbrigade die in Namer APC's (wiki) geëscorteerd door Merkava 4 MBTs (wiki) arriveren op een locatie waar Yamam en Shin Bet-eenheden vastgelopen waren tijdens hun extractie van drie mannelijke gijzelaars.

Het is onduidelijk welke gevechtshandelingen er vervolgens plaatsvinden, maar er wordt zowel binnens- als buitenshuis geschoten. Vlak voor het intrappen van die rode stalen deur is het bijschrift: "The moment the Paratroopers Reconnaissance Battalion joined the hostages and the Israeli Police Yamam and ISA forces", al lijkt dat contactmoment zelf niet getoond te worden.

De slotsom was in ieder geval dat alle drie gijzelaars en het lichaam van gedode Yamam-commandant Arnon Zmora veilig terug naar de helikopters begeleid werden. Wat u hier ziet zijn zeer waarschijnlijk beelden van de parachutisten-pantsereenheid onderweg terug van de Yamam/Shin Bet-ontzetting.

Eigenlijk verwachten we binnenkort nog steeds de POV's van de bevrijding van Noa Argamani, al verliep die in vergelijking met bovenstaande operatie "zonder al teveel tegenstand."