Soms zie je foto's en denk je: wat hebben ze veel gebouwen neergegooid hè. En dan zie je de reden, want dit is het alternatief

Een bekend thema onder infanteristen: trappenhuizen, en dan specifiek de onmogelijkheid trappenhuizen 'verantwoordelijk' in te nemen. Want zoals bovenstaand ook gebeurt: verdekte, verhoogde vuurposities en handgranaten die de treden af stuiteren. We zien in totaal drie IDF-soldaten die in het trappenhuis beschoten worden. Ze redden het alledrie door de deur, maar terwijl de laatste op de grond ligt gaat er een handgranaat onaangenaam dichtbij af. Andere jodenkoek dan die bevrijdings-POV's van drie mannelijke gijzelaars en Noa Argamani, waar de trappenhuizen iets minder goed bemand waren.