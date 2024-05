Goedemorgen. Rechts Nederland likt zijn vingers af. Links Nederland vraagt zich af hoe het toch kan dat er na meer dan 20 jaar waarin de volksvertegenwoordiging het volk niet vertegenwoordigt op migratie, er opeens een kabinet komt dat niet meer op een Jeugdjournaaltoon over migratie praat. En wij gaan na een formatie vol ANGST, WANTROUWEN en SCHAAMTE kijken naar de presentatie door Omtzigt (HOOP), Yesilgöz (LEF), Wilders (TROTS) en Van der Plas (TROTSER). Belangrijkste vraag: hoe zit dat nou met die rare premierskwestie? En: wie gaat dit nou allemaal betalen? En toch ook wel: HOPEN ze echt dat ze dit vier jaar TROTS vol gaan houden, of is het toch meer een kwestie van LEF?

WILDERS: 'We schrijven geschiedenis. PVV in het centrum van de macht. De zon gaat weer schijnen in Nederland' (helder klimaatbeleid, red.)

VERDER: Toch opvallend dat ze niet met zijn vieren naast elkaar staan

YESILGÖZ: 'Kiezer wil centrum-rechtse koers. Wij nemen de verantwoordelijkheid.' Toch een hoop minder trots dan bij Wilders.

OMTZIGT: 'Vier best wel verschillende partijen gaan een extraparlementair kabinet vormen met experts'. Ah ja vandaar een hoofdlijnenakkoord met afspraken over de btw op hotelovernachtingen. Hoop nadruk op het feit dat er vier verschillende partijen in de coalitie zitten.

VAN DER PLAS: 'Geen seconde geslapen. Hartstikke blij. Drie fantastische nieuwe BBBondgenoten. Ontzettend trots.' Meeste aandacht voor: RODE DIESEL. En: DE VISSERS.

PARTIJLEIDERS: Nu naast elkaar voor een fotootje, geen centrale vragen op de persconferentie. Hoort kennelijk bij de nieuwe bestuurscultuur.