Hoe diep is de kont van Pieter Omtzigt (en is hij echt zo emotioneel), hoe zit het nou met die patenten en Sywert in het bijzonder, neemt hij het aanbod van GS aan of gaat hij weer columniseren bij De T? Dat en nog veel meer vragen die Jeroen Pauw nu gaat stellen aan de al dan niet beste premier die we nooit hebben gehad en de Nieuwe Wiegel ineen: Ronald Plasterk. Kijken is d'r bij zijn.

Update 19:05 - Suze van Kleef vanavond als bijzettafel over vrouwenvoetbal, razend interessant. Plasterk in het publiek

Update 19:08 - "Amerikaanse bommen op Russische grondgebied. Klinkt toch een beetje als de Derde Wereldoorlog", leidt Pauw een gesprek met Peter Wijninga, defensie-expert bij het The Hague Center of Strategic Studies, en Charles Groenhuijsen in. Plasterk nog steeds in het publiek

Update 19:12 - Gedachte: zou Plasterk net zoals Soumaya Sahla een 'leeg geveegde tafel' hebben bedongen? Groenhuijsen probeert ondertussen in het hoofd van Joe Biden te kijken

Update 19:15 - Charles heeft het nu over 'bodybags' en 'boots on the ground'

Update 19:19 - PLASTERK NU! Suze mag als enige blijven zitten

Update 19:20 - "Ik ben er nooit op uit geweest om minister-president te worden."

Update 19:23 - Binnen de familie Plasterk was men verdeeld nadat Wilders hem - enkele dagen voor presentatie Hoofdlijnenakkoord - had gevraagd wegens zorgen over veiligheid en aandacht voor de kleinkinderen

Update 19:28 - Over de publieke excuses aan Omtzigt: "Ik worstelde met de vorm" Omtzigt zag het briefje in de T. niet zitten maar Plasterk zette door

Update 19:31 - De patentkwestie dan nu. Volgens Plasterk wisten alle betrokkenen dat hij 'de uitvinder' is

Update 19:33 - Pauw gaat afpellen, data etc

Update 19:35 - Volgens Plasterk was iedereen die er toe deed bij het AMC akkoord. Maar hij sluit niet uit dat er door de NRC-publicatie anderen daar zijn gaan twijfelen

Update 19:37 - Over NRC's Bas Haan: "Alles wat hij heeft gepubliceerd is niet waar"

Update 19:39 - Plasterk is het meest geraakt door beschuldigingen dat hij voor het geld heeft gekozen en niet voor het genezen van kankerpatiënten

Update 19:41 - Ome Roon: Ik heb Sywert niet om geld gevraagd NADAT het OM hem wilde vervolgen. Duh, Plasterk deed dat vrijwel direct toen hij hoorde dat Van Lienden goed in de slappe was zat. Die vervolging kwam pas veel later

Update 19:45 - Invloed van Johan Remkes niet overdrijven, zegt Plasterk. Het was een opeenstapeling

Update 19:47 - Plasterk vond het premierschap niet zo belangrijk: "Ik deed het alleen maar voor het landsbelang"

Update 19:48 - Pauw gelooft er net zoals de rest van Nederland geen fuck van

Update 19:49 - Plasterk niet beschikbaar voor het kabinet: "Nu is het wel mooi geweest."

Update 19:51 - Plasterk wil niet zeggen wat hij nou verdiend heeft. Iig geen tientallen miljoenen en hij heeft ook geen vier huizen. Pauw heeft er naar eigen zeggen drie.

AFGELOPEN

Update 20:03 - LOL, Plasterk zit vanavond ook bij Op1 én staat in het FD