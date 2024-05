Bezetting gisteravond ontruimd +++ Internationale waarnemers melden voorlopig geen dodelijke slachtoffers +++ Autoriteiten stellen onderzoek in naar ammoniakgooiers +++ Joe Biden heeft nog niet in openbaar gereageerd +++ Wereld houdt adem in voor reactie naburige studentensteden zoals Utrecht +++ Vertegenwoordigers Verenigde Naties roepen op tot vreedzame dialoog +++ Troepenmacht UvA

Ho wacht. De UvA heeft helemaal geen troepenmacht hè. Maar het is daar wel: een troep nu.