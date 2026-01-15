Er is op internet veel te doen over het rouwproces van Erika Kirk, maar deze maakt er ook een janboel van. Candace Owens, tegenwoordig bekend van Brigitte Macron en voorheen een goede vriendin van wijlen Charlie, is al maanden bezig met het uitvogelen van HET ECHTE VERHAAL achter de moord op Kirk. Dat wil zeggen; door elke mogelijke complothoepel springen om de schuld te kunnen geven aan Israël en de Joden. Dat begon met beweringen over vage Egyptische vliegtuigen, graven in het verleden van Kirks collega's bij Turning Point USA en zelfs de aanval openen op Kirks weduwe Erika. Zij riep Owens herhaaldelijk op te stoppen met deze ongein en ging zelfs met haar in gesprek. Het hield Candace allemaal niet tegen om lekker door te gaan met alleen maar vragen stellen. Zodoende is ze nu op het punt gekomen dat een mogelijke verklaring voor Charlie's dood zou kunnen zijn dat de CIA beschikte over SUMERISCHE TECHNOLOGIE waarmee de tijd kon worden veranderd en dat Charlie eigenlijk een TIJDREIZIGER was. Totaal krankjorum, volkomen geschift, driedubbel koekkoek, verstrooid in het kwadraat, maar kennelijk niemand in haar omgeving die even zegt: Mens, ga toch koken!