Allemaal van harte gefeliciteerd met de Internationale Dag van Paraatheid bij Pandemieën. "The UN General Assembly invites all Member States, organizations of the United Nations system and other global, regional and subregional organizations, the private sector and civil society, including non-governmental organizations, academic institutions, individuals and other relevant stakeholders to observe the International Day of Epidemic Preparedness annually in an appropriate manner and in accordance with national contexts and priorities, through education and awareness-raising activities, in order to highlight the importance of the prevention of, preparedness for and partnership against epidemics." Nou VN we zijn hier dan wel geen stakeholders maar hier op GSHQ zijn we net als in uw bedrijf enorm bezig met die Internationale Dag van Pandemische Paraatheid. Struikrover is verkleed als coronavirusdeeltje. Spartacus probeert 'm een mondkapje op te spelden. Hij heeft tevens alle spreekbeurten van Raisa Bommeneinstein uit zijn hoofd geleerd. Pritt gaat erachteraan met een priknaald. B. Paternotte blijft voor de zekerheid maar uit de buurt en Ronaldo stelt de avondklok in. Niemand meer de straat op! Mosterd schrijft dit topic op 1,5 meter afstand. Vanavond zuipen we onszelf helemaal scheel met de wijnrestanten van de kerstdiners (we hadden Catena Alta) en dan janken we onszelf zachtjes in slaap met de gedachte aan morgen, als het niet langer de Internationale Dag van Paraatheid bij Pandemieën is. Morgen is vandaag gewoon weer gisteren.