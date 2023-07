Zuckerberg licht Instagram Threads toe

Trekt Mark dit na die complete Metaverse-flater toch maar even mooi uit z'n hoed. Bovenstaand een gewogen en gemoedelijke toelichting door een Mark die sinds het begin van zijn martial arts-reis toch elke keer opnieuw sympathieker lijkt te worden. Instagram lanceerde gisteravond officieel een nieuwe functie/app: Instagram Threads. In feite is het gewoon een soort Twitter dat je met je Instagram-account, voor en met je Instagram-publiek kunt gebruiken.

De functionaliteiten: het posten van tekstberichten van 500 tekens, foto's, video's van 5 minuten en url-links - wat voorheen enkel en alleen in je Instagram bio kon.

Hier onze eerste indruk: de use case en aantallen zijn veelbelovend. De schattingen lopen wat uiteen, maar Instagram heeft tussen de 1,5 miljard en 2,3 miljard actieve gebruikers, Twitter tussen de 250 miljoen en 390 miljoen actieve gebruikers. In de eerste 7 uur installeerden al 10 miljoen Instagram-gebruikers Instagram Threads. En als 'slechts' zo'n 16% van alle Instagram-gebruikers Instagram Threads gaat gebruiken, heeft het al meer gebruikers dan Twitter in totaal. Daarbij lijkt de timing van de lancering van een technisch solide concurrent van Twitter erg gunstig, want Twitter worstelt al dagen achtereen met technische gebreken en beleidstechnische onduidelijkheden.

Een groot gebrek lijkt tot nu toe wel dat de tijdlijn op Instagram Threads exclusief gedicteerd wordt door Instagrams eigen algoritme. De Washington Post: "But there’s no way to make Threads show you only the posts from accounts you’ve chosen to follow and no way to clear the home screen of Threads from people you didn’t select. There’s also no way to make your feed ordered chronologically — instead, it’s organized by what the Threads algorithm thinks you might find most interesting." Maar we vermoeden dat Instagram genoeg urgentie en potentie voelt om dat gebrek heel binnenkort al te verhelpen.

Instagram Threads verkeert in de Beta-fase en mag/kan nog niet in de EU gebruikt worden, tenzij je - zoals onze NieuwNieuws boys - heel goed bent in internetten.



UPDATE: OOK GEENSTIJL ZIT OP INSTAGRAM THREADS.

