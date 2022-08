Het is gewoon een zeer accurate reprensitatie van hoe Faceboek staf en 75% van hun die-hard gebruikers de wereld en de mensen om zich heen voorstellen. Men is in de jeugd in één of ander goor kinderboek met zwakzinnige styling blijven steken en dáár is dan oko de emotionele world-rendering in blijven steken. En dat "voelt" dan realistisch voor exact die kleine club. Of als iets serieus en wauw. En hoe selecteerden ze de focusgroepen vraag ik me af?