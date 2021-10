Gelukkig al jaren geleden gekapt met Faecesbook, want ik kreeg om de haverklap een ban voor mijn kiezen. Voor muzikanten is het FB wel een goed medium, dat zeker. En ook om wijven te scoren trouwens. Toen ben ik HEEL KORT overgestapt naar minds dot com omdat het "freedom of speech" aspect me wel beviel, maar daar werd ik echt helemaal NAAR van de 100 % alu hoedjes factor en antisemitisch white power gezeik. Constant gewauwel over "the zionists" "da joos". Oprotten met die nazi debielen. Ik trek dat gewoon niet en ben er na week weer uitgestapt. Een Amerikaanse vriend van me zegt dat Mewe wel een OK platform is kwa sociale media. Heb het nog niet bekeken.