Ja mannen, dat hebben jullie dus mooi verpest de afgelopen 116 jaar. Oorlogen, ongelijkheid, dat ene opstandige wieltje aan het winkelwagentje, honger, droogte, overstromingen, Hugo de Jonge, armoede, verdriet, de loonkloof en die ene keer dat Yora Rienstra haar grote teen stootte aan de eikenhouten poot van een koffietafeltje: allemaal de schuld van mannen. Wat een vreselijke mensen zijn die mannen. Die staan dus elke dag op met als enige doel om weer een hele dag de wereld te slopen, vrouwen te onderdrukken en dan daarover op te scheppen in de groepsapp waar alle mannen van de wereld inzitten. Mannen, bah. Lopen maar de hele dag ruzie te maken en elkaar (en vrouwen) te doodvermoorden. En dat terwijl het ook anders kan door vrouwen de baas te maken. Dan zijn alle problemen in één klap de wereld uit en komt dus letterlijk alles goed. Iedereen gelijk, iedereen rijk en iedereen gelukkig. Alle vrouwen willen tenslotte wereldvrede, dat zal iedere miss voor u bevestigen. Waren de vrouwen maar de baas, dan dachten we tenminste niet meer zo zwart-wit over de wereld.