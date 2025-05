Alle grote leiders willen op een troon zitten, een paar bedienden om zich heen die tegenwoordig assistenten worden genoemd, een cola- of ijs-knop bij de hand en vooral: kijken, het liefst rechtop, plechtig staand en saluerend, naar een militaire parade. Prachtig vinden ze dat. Toen Donald Trump dat tijdens zijn eerste termijn in Frankrijk op Quatorze Juillet in 2017 mocht meemaken bij president Macron was hij verkocht. Zelden zagen we Trump zo in zijn nopjes en tegelijkertijd zo onder de indruk - wat genoot hij destijds aan de Champs-Élysées. Het idee om als Amerika zelf ook zo'n militaire parade te houden zat meteen in zijn kop, en ging er niet meer uit. Vannacht werd bekend dat het er nu eindelijk van gaat komen voor The Donald. Op 14 juni zal een TRUMPPARADE militaire parade plaatsvinden ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan van het Amerikaanse leger EN de viering van Trumps eigen verjaardag (hij wordt dan 79). Het zal vermoedelijk tientallen miljoenen kosten, maar dan krijg je ook wat natuurlijk, zo lezen we bij persbureau AP: "about 6,600 soldiers, 150 vehicles and 50 helicopters to follow a route from Arlington, Virginia, to the National Mall". Saillant detail: zowat naast the National Mall ligt het Capitool en we weten allemaal nog wat er de laatste keer gebeurde toen een grote groep mensen voor Trump richting Capitool marcheerde. Op 14 juni bestaat de groep uit militairen met tanks, helikopters, wapens en andere legervoertuigen dus ja: hoe zal het deze keer eindigen?

Hieronder voor de liefhebber nog wat andere militaire parades, om vast een indruk te krijgen (Duitsland 1933-1945 maar niet meegenomen).