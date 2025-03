Op de uiteindes van het hoefijzer zijn er twee manieren waarop moslims ons duidelijk proberen te maken dat ze het niet naar hun zin hebben: 1) jammeren dat het ze zo moeilijk wordt gemaakt en 2) aanslagen plegen. In de eerste categorie nu een hallucinant stukje opschrijfbaklava in het AD met klaaglims die vinden dat Rotterdam niet islamitisch genoeg is en dat ze daarom maar overwegen te vertrekken naar een (ander) islamitisch land. Dan loopt er een of andere knakker leeg: "Dit is mijn thuis, maar je voelt je veilig in een inclusieve samenleving en we zien keer op keer dat die er niet is. Infiltratie in gebedshuizen en onderzoeken specifiek naar moslims zijn aan de orde van de dag. Het is een optelsom van dingen die moslims buitenspel zetten in de samenleving." Okee dus je krijgt alle ruimte je geloof te belijden, gigantische moskeeën te bouwen, eigen scholen op te richten, eigen politieke partijen op te tuigen (en de Tweede Kamer te bereiken), eigen voetbalclubs te beginnen. Je krijgt alle kansen en mogelijkheden, onvoorwaardelijke steun van vrijwel alle politieke partijen (okee van eentje niet), de kranten staan vol met geleuter over de ramadan, de ex-burgemeester van je stad is salafist, de gemeente communiceert met je in het Arabisch, als de kolen heet worden grijpt de rechter wel in over een komma, je hoeft je theehuis niet uit en je kan godbetert hoofdagent worden en voorgaan in een islamitisch gebed en dan vragen wij ons daarbij af: hoe inclusief moet een samenleving dan zijn als het geloof dat jammert om een inclusieve samenleving zelf een aparte ingang heeft voor vrouwen? Hoe inclusief moet een samenleving dan zijn als het geloof dat jammert om een inclusieve samenleving op z'n zachtst gezegd weinig tolerant is ten opzichte van homoseksualiteit? Wat deze Yigit voorts vergeet te melden is dat die gebedshuizen onderzocht werden door zorgen over radicalisering van salafistische moslims en deze 'onderzoeken' naar moslims - even los van de manier waarop en op welke schaal dat gebeurde - gedaan werden naar, eveneens, staatsgevaarlijke salafisten.

En dan haalt het AD twee personen aan om verder uit te weiden over wat voor een kutland Nederland is: Nourdin El Ouali en Azzedine Karrat.

Nourdin El Ouali was kalief van NIDA, een club Hamas-apologeten met Erdogan-afwijking, islamitische identiteitspolitiekers met nauwe banden met de Moslimbroeders. Zelf voer El Ouali (met onder anderen Abou Eenarm) mee op de Gazavloot en was hij naast Abou Jahjah spreker op een Hamas-conferentie. Hij is een antisemiet van het zuiverste soort, vermomd als 'antizionist'. Zo haalde hij zich nogal wat op de hals met een vergelijking tussen Israël en Islamitische Staat, waarvoor hij zélfs door Jesse Klaver (!) in de steek werd gelaten.

Dan Azzedine Karrat. Jarenlang hoofdimam van de Essalam Moskee, de Rotterdamse haatschuur met een eindeloze lijst aan ophef: een carnaval aan haatbaarden, haatsprekers, salafisme, IS-verheerlijking, Nederlandhaat (toegegeven: ingegrepen), schimmige financiering, schimmige beïnvloeding, haatposters en ga zo maar een uur door. Karrat is een sisseltong die wollige betogen houdt vóór inperking van de vrijheid van meningsuiting na een onthoofding en een docent die moet onderduiken, omdat er wat mensen gekwetst waren door een spotprentje. Karrat speelt gematigde moslim maar over deze 'bruggenbouwer' met 'twee gezichten' kregen we in het verleden al tips - zo prees hij 'een sheik aan die stenigen verdedigt, joden en christenen met apen vergelijkt en afvalligheid als letterlijke doodzonde beschrijft'.

Nou en DAT SOORT LUI haalt het Algemeen Dagblad dus aan om aan ons uit te leggen dat jonge moslims zo schandalig behandeld worden in Nederland en dat ze wég willen. Het is maar even dat u het weet. En voor al die jongeren die overwegen te emigreren: ga dan maar.