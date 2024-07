Op de foto: Remco. Remco komt uit België. Iedereen heeft een achternaam, zijn achternaam is bijvoorbeeld Evenepoel, maar Remco heeft die achternaam helemaal niet nodig. Het is gewoon Remco. Iedereen kent Remco en iedereen is fan van Remco. Er zijn Remco-petten, Remco-koekjes, Remco-biertjes, Remco-gebakjes, Remco Remco Remco. Kinderen heten Remco, volwassen denken Remco, bejaarden die geboren zijn vóór Remco zijn met terugwerkende kracht vernoemd naar Remco. De Belgische Remcomania is een godenverering die we in Nederland nauwelijks kennen, of althans: niet meer. Johan Cruijff had het, en Raymond van Barneveld had het in zijn hoogtijdagen ook. Een ster, maar dan ook nog eens de ster van het volk. In België is Remco belangrijker dan de koning, belangrijker dan de grondwet, belangrijker dan De Bruyne, belangrijker dan Kuifje en belangrijker dan Van Damme en veel belangrijker dan bier en friet. Iedere scheet van Remco staat op de voorpagina van HLN, iedere stap van Remco wordt breed uitgemeten op Sporza en in het verlengde daarvan staat de complete handel en wandel van Oumi - de partner van Remco - in de showblaadjes. Ook daar heten ze niet 'Evenepoel' en 'Rayane', maar Remco en Oumi. En nu, in de Tour, mag 'Eddy' het laten zien. Een individuele tijdrit, zijn specialiteit. Stijlloze voorspelling: Remco.

UPDATE - NATUURLIJK wint Remco