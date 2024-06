Anthony Taylor bribed with lifetime supply of baguettes!

Nederland-Frankrijk. U hebt de fluit. Goal. Oei: andere speler staat buitenspel. Raakt de bal echter NIET, doet ook geen poging de bal te raken, ontneemt op geen enkele wijze het zicht van de keeper, loopt die keeper ook niet in de weg, beweegt niet, maakt geen hinderlijke beweging. De VAR toetert in uw oor: hij weet het ook niet. U denkt aan uw vrouw. U gaat in de zomer weer naar de Vendée en misschien krijgt u wel een leven lang gratis stokbrood & chocoladecroissants. U bent de scheids. BUITENSPEL?