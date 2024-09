Laat dat vriendenweekend Barcelona (tip: Can Paixano, Carrer de la Reina Cristina, randje Barceloneta) maar een keer voor wat het is en trek uw makkers gezellig mee naar Sarajevo. De Sarajevsko is goedkoop, de vrouwen interessant, het eten vies en alles stinkt naar verbrande turf. Maar ja, de rakije is fantastisch, de pelinkovac gloeiend en de katers machtig. U vliegt vanaf Eindhoven op Tuzla en neemt ze mee naar Sloboda, alleen oppassen dat ze niet in een of ander gat in het asfalt flikkeren, want aangeven dat het allemaal gevaarlijk is doen ze niet aan. Berovingen, daar doen ze wél aan. Rondje rijden, natuurlijk even kijken bij Srebrenica / Potocari, dan hobbel-in-de-weg-gat-in-de-weg naar Sarajevo, u bent helemaal het heertje in Bascarsija, ga effe naar die bobsleebaan en die snipertunnel en daarna kunt u gelukkig weer aan de pruimencrack. Doe ze in club Trezor de hartelijke groetjes van hun grote vriend Mosterd. En in dat licht, vanavond in Eindhoven, Nederland tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League, de stomste competitie ter wereld.

1-0 ZIRKZEE: '12

LOL 1-1 DEMIROFIETS

2-1 TIJANI: '45

WELSTIJL: Memphis Depay in driedelig grijs op de tribune

3-1 GAKPO: '56

3-2 FATBIKEFIETS: '74

4-2 WOUT WEGHORST: '88

5-2 XAVI: '90