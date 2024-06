Zitten we er allemaal klaar voor? Koelkast of ijskast? Koelkast op standje turbo? IJskast ook? Bier koud? Samantha naar de naaiclub? Witte haarband in de aanslag? Oranje vlaggetjes aan het huis? Witte statafel in de tuin? Holland-boxer zo geil als boter? Boek aan de kant? Kaasblokjes op de schaal? Mosterd naast de kaas (Mosterd tipt: Moutarde de Meaux van Pommery)? Televisie zo groot mogelijk? Helemaal klaar voor de majestueuze tandem Veerman-Schouten? Liedjes paraat over de geaardheid van Alle Duitsers? Speelschema paraat? Voorspelling in het hoofd? Bert Maalderink of Jeroen Stekelenburg? Kooltjes op de barbecue? Wisselgeld klaar voor als u uw vrienden om een bijdrage vraagt voor de snacks & drankjes (zijn er mensen die dit doen?)? AL GRATIS INGESCHREVEN OP DE GEENSTIJL EK-POULE WAAR U 1.000 GULDEN (voor de snelle rekenaars = € 450) EN ALLERLEI ANDERE RANDPRIJZEN KUNT WINNEN? Nou daar gaan we dan. Vanavond, Duitsland-Schotland. Winnen of staken!