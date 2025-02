U dacht misschien dat de dagen van de Verenigde Staten als moreel gidsland voor het Westen voorbij waren. Dat er een nieuwe wind gaat waaien die al het goede dat WOKE ons gebracht heeft van de kaart zal vegen. Maar niets is minder waar. Er zijn nog intersectionele genieën die het aandurven de wereld te verbeteren. Die de inclusieve vruchten van onze zo diverse wereld durven te plukken in plaats van ze te vertrappen. Wij signaleren Andrew Fox, een componist uit New York die eerder al 's werelds eerste abortusmusical schreef en nu de zware taak op zich heeft genomen iets te doen aan het eenzijdige beeld van WOII dat door de geschiedenisboeken getoond wordt. Want waarom roepen we ieder jaar dat we vrijheid moeten doorgeven, terwijl de manier waarop onze oorlogsverhalen worden vertolkt op geen enkele manier aansluit op de belevingswereld van nieuwe generaties? Fox bewijst met simpele aanpassingen dat een inclusieve vertelling van 40-45 mogelijk is. Slam Frank, waarvan de première volgende maand verwacht wordt, is NU AL de meest urgente voorstelling van 2025.