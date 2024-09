Of is het blanke zwaan?

Het personeel lijkt niet unaniem te spreken over deze actieweek, en niet omdat er geen plaats voor zou mogen zijn hoor, maar omdat er vooral heel veel andere, echte, dingen misgaan bij KLM, waardoor zo'n divsersiteitsweek performatief en gedwongen voelt.

Er worden o.a. ingevlogen: Splinter Chabot (valt niet op vrouwen), Özcan Akyol (Grieks) en anti-zwarte piet en anti-racismeactivist Mitchell Esajas (ridder in de Orde van Oranje-Nassau).

De Telegraaf schrijft: "Intern is er kritiek op deze week, niet omdat hij niet belangrijk zou zijn, maar een deel van de werknemers vindt de relatief grote aandacht voor ’woke’-thema’s’ niet passen zolang de bedrijfsvoering niet op orde is. „Een week lang diversiteit vieren is wat lang als de operatie een puinhoop is”, zegt een KLM’er. En hij is niet de enige, blijkt uit een rondgang van De Telegraaf.

Onlangs werd bij KLM een campagne gestart hoe mensen collega’s op een politiek correcte manier aan moesten spreken. Volgens voorman Reinier Castelein van vakbond De Unie is KLM een bedrijf dat als ’voorbeeld’ geldt qua inclusiviteit en diversiteit. „Ik schrik alleen van de namen die genoemd worden om diversiteit te vieren. Als je mensen bij elkaar wilt brengen dan nodig je geen polariserende activisten en columnisten uit. Akyol heeft zich in de coronaperiode ook laatdunkend uitgelaten over de KLM-piloten, waarbij hij een gebrek aan kennis en empathie liet zien."