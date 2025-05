Clarence Seedorf heeft een nieuwe baan. De oud-columnist van NRC Handelsblad, tegenwoordig moslim en vroeger topvoetballer en top coach, wordt adviseur van Esteghlal FC (Esteghlal FC uit, altijd lastig, zeker als je een Israëlisch paspoort hebt) dat uitkomt op het hoogste niveau in Iran. Iran. U kent dat land misschien van op straat opgehangen homo's, gemartelde dissidenten en het steunen van terroristische organisaties, maar binnenkort kennen we het dus ook van een middenveld met de punt naar achteren en dreiging via de half spaces. Esteghlal FC speelt trouwens in een stadion waar 100.000 man in kan, maar staat desondanks slechts 8e. Er valt dus nog wel wat zendingswerk te verrichten door 'De Filosoof'. En nu maar hopen dat ze er daar niet achterkomen dat Seedorf in de Raad van Commissarissen zit bij de corrupte dictatorknuffelaars van de KNVB.