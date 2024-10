Je mag in dit land dus niet eens meer een beetje sekschatten met labiele meisjes van 14, dat publiekelijk keihard ontkennen, totdat de bewijzen in een rechtszaak onontkoombaar zijn, in die rechtszaak zeggen dat je juist hulpverlener van die meisjes was, in hoger beroep gaan tegen je straf en dat hoger beroep uiteindelijk intrekken of je wordt al meteen gecanceld. Heel erg flauw, nergens voor nodig en kijk nou wat jullie gedaan hebben: slachtoffer van dit alles Thijs Römer zit nu zo aan de grond (is waarschijnlijk vanwege hele hoge telefoonrekeningen, red.) dat hij geen schadevergoeding kan betalen. Nou ja, of hij aan de grond zit weten we dus niet. "Direct na het terugtrekken van het hoger beroep heeft Römer een betalingsregeling voorgesteld aan het CJIB omdat hij het bedrag niet in een keer kon betalen. Schaap: „Het voorstel dat hij naar het CJIB deed was erg karig en zonder onderbouwing van zijn financiële situatie, wat wel verplicht is. Daardoor kon er geen regeling worden getroffen. Volgens Schaap probeert het CJIB sinds die tijd tevergeefs om stukken van Römer te krijgen over zijn financiële situatie. „Hij overhandigt niks en laat niets van zich horen.””