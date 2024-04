Opgepast kindertjes van zestien jaar en jonger! De voor ontuchtige handelingen en het verwerven van kinderpornografie veroordeelde engbek Thijs Römer is weer vrij na een maand over vingeren fantaseren in de gevangenis. En aangezien iedereen een tweede kans verdient wensen we Thijs Römer heel veel plezier en succes in het tweede deel van z'n gore leven. Doen we gewoon net of hét (met minderjarige meiden over seks kleppen, 'doe je ogen dicht en denk aan mijn pik in je', daarover smoesjes verzinnen, je gedragen als een totale creep & engnek) allemaal niet gebeurd is!